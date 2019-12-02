Магические свойства зверобоя: как защититься от злых сил [ Редактировать ]
Зверобой
Зверобой издавна считается одним из самых могущественных растений-оберегов, защищающих от воздействия темных сил. Так, со зверобоем связаны различные поверья и легенды, пишет magenya.ru.
Читайте также Почему нельзя дарить часы: приметы и суеверия
Магические свойства зверобоя
- Освященный зверобой клали под подушку: роженицам - для легких и благополучных родов, а тем людям, которые страдали от бессонницы - для хорошего сна.
- Женщинам, которые не могли зачать ребенка, советовали употреблять натощак чай зверобоя в качестве средства, способствующего избавлению от бесплодия.
- Зверобой использовался и в любовной магии: на его основе изготавливали сильное приворотное зелье. Делали заговор на цветы, с целью привлечь любимого.
- Чтобы предсказать любит ли загаданный мужчина, ломали растение и смотрели на цвет сока: красный означал страстные чувства, а вот иные оттенки указывали на холодность и безразличие.
Наибольшей магической силой обладает зверобой, набранный в преддверии дня Ивана Купалы или праздничный обедник и освященный в церкви в праздник Успения Богородицы.
Также читайте какие травы оберегают дом.
по теме
Prev Next
02 декабря 2019 13:28
Почему нельзя дарить ножи: приметы и суеверия
Согласно народным приметам, самым опасным подарком является нож
01 декабря 2019 10:40
Почему нельзя дарить картины: приметы и суеверия
Картина - универсальный подарок, который очень часто преподносят людям
30 ноября 2019 07:30
Почему нельзя дарить посуду: приметы и суеверия
Дарить посуду, сервизы и столовые предметы можно считать нашей настоящей традицией
30 ноября 2019 04:10
Какой праздник 30 ноября: главная примета дня
30 ноября - 334-й день года (335-й в високосные годы) в григорианском календаре
29 ноября 2019 10:42
Почему нельзя дарить кошелек: приметы и суеверия
Практически каждый слышал о том, что нельзя дарить пустой кошелек