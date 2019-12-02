Зверобой издавна считается одним из самых могущественных растений-оберегов, защищающих от воздействия темных сил. Так, со зверобоем связаны различные поверья и легенды, пишет magenya.ru.

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Магические свойства зверобоя

Освященный зверобой клали под подушку: роженицам - для легких и благополучных родов, а тем людям, которые страдали от бессонницы - для хорошего сна.

Женщинам, которые не могли зачать ребенка, советовали употреблять натощак чай зверобоя в качестве средства, способствующего избавлению от бесплодия.

Зверобой использовался и в любовной магии: на его основе изготавливали сильное приворотное зелье. Делали заговор на цветы, с целью привлечь любимого.

Чтобы предсказать любит ли загаданный мужчина, ломали растение и смотрели на цвет сока: красный означал страстные чувства, а вот иные оттенки указывали на холодность и безразличие.

Наибольшей магической силой обладает зверобой, набранный в преддверии дня Ивана Купалы или праздничный обедник и освященный в церкви в праздник Успения Богородицы.

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