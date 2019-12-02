В Одессе задержали женщину, которая пыталась в больнице задушить подушкой своего 5-месячного ребенка, сообщает "Униан".

Известно, что женщина находилась в Одесской областной детской клинической больнице со своим ребенком, который нуждался в стационарном лечении.

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По данным полиции, ночью мать пошла в магазин и купила водку, которую пила, вернувшись в палату. В это время младенец проснулся и начал плакать.

"Чтобы ребенок не мешал, мать решила его "успокоить" - взяла подушку и положила ее на лицо сына, пытаясь задушить", - рассказали в полиции.

Свидетелем случившегося стала соседка по палате. Она оттолкнула злоумышленницу от кроватки и позвала сотрудников больницы.

Прибывшие в больницу правоохранители забрали мать и доставили ее в полицию.

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