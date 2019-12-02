В США полицейские расследуют жестокое убийство целой семьи. Об этом сообщает CBS Minnesota.

Мужчина убил свою жену и детей. По приезду полиции мужчина отказался сдаться и после этого совершил суицид в доме.

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"Правоохранители в Миннесоте расследуют стрельбу, которая произошла в воскресенье утром и похожа на убийство-самоубийство, в результате чего погибли четыре человека, включая двух детей", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что российский солдат жестоко расправился со сослуживцами. А также в Ривне посреди улицы открыли стрельбу.