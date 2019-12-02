В киевской пиццерии, которая расположена в Дарницком районе на улице Срибнокильской, произошло ЧП. Так, известно, что между посетителями и работниками случилась драка, в результате которой пострадали 8 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства драки в развлекательном заведении. В результате столкновения между посетителями и работниками одного из столичных ресторанов пострадали 8 человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе.

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Заявительница сообщила, что посетители напали на охранников, а также автомобилем повредили ограждение учреждения. Отмечается, что владельцем иномарки оказался 39-летний киевлянин. Полиция также устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 2, статьи 296 (хулиганство) УК и проводится дальнейшее расследование.

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