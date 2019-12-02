Проголосований пропрезидентською монобільшістю та окремими позафракційними депутатами 13 листопада 2019 року у першому читанні законопроект № 2178-10, який передбачає запровадження вільного обороту земель сільськогосподарського призначення, а з 1 січня 2024 року надає можливість іноземним громадянам та іноземним юридичним особам набувати право власності на сільськогосподарські землі, фактично унеможливлює задоволення законних прав українських громадян набувати право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності, що передбачено пунктом "б" частини 1 статті 81 Земельного кодексу України.

Варто нагадати, що частина 1 статті 121 Земельного кодексу України надає право громадянам України на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: 1) для ведення фермерського господарства - у розмірі земельної частки (паю) (в Україні середній розмір паю - 4 гектари), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство; 2) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектарів; 3) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; 4) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, у містах - не більше 0,10 гектара; 5) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; 6) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

Більше того, частина 4 статті 116 Земельного кодексу України передбачає, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених частиною 1 статті 121 Земельного кодексу України, проводиться один раз по кожному виду використання. Тобто громадянин України має право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення! За таких умов максимальне задоволення прав громадян України на безоплатну приватизацію земельних ділянок стане можливим на основі жорсткого контролю держави та громадськості за перерозподілом земель державної та комунальної власності.

У разі остаточного схвалення законопроекту № 2178-10, після 1 січня 2024 року придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності іноземними юридичними особами та іноземними державами буде підпадати під дію частини 3 статті 129 Земельного кодексу України "Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам", у відповідності з яким продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. Тобто з 1 січня 2024 року іноземні юридичні особи зможуть на законних підставах купувати в Україні сільськогосподарські землі, які перебувають у державній та комунальній власності.

Значно звузить ресурс задоволення законних прав українських громадян набувати право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності також пропонована монобільшістю норма про право першочергового викупу земельних ділянок орендарями цих земель (частина 3 статті 130 Земельного кодексу України), в тому числі земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Занепокоєння викликає той факт, що законопроект № 2178-10 фактично надає зелене світло для ще більшої концентрації земельної власності в агрохолдингах та відкриває люфти для поглинання найбільш родючих земель транснаціональним капіталом, оскільки передбачає внесення змін до частини 2 статті 130 "Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення" Земельного кодексу України, згідно з якими сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина та юридичної особи не повинна перевищувати 8% земель сільськогосподарського призначення адміністративної області або Автономної Республіки Крим. Введення такої норми означає, що в адміністративних областях України, в яких площа сільськогосподарських угідь коливається в інтервалі 2,4-2,59 млн гектарів, сукупна площа сільськогосподарських земель у власності однієї фізичної чи юридичної особи становитиме 192-207 тис. гектарів.

З огляду на ті інституціональні передумови, які сформувалися у зв’язку з форсуванням пропрезидентською більшістю законодавчого оформлення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення, що за нинішніх складних соціально-економічних умов призведе до перерозподілу земельних активів на користь транснаціонального капіталу та вітчизняних агрохолдингових утворень, політична партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає за необхідне розпочати кампанію з інформування громадян України щодо їхніх законних прав на безоплатну приватизацію земельних ділянок різного цільового призначення.

Відчуваючи відповідальність перед нинішніми і майбутніми поколіннями, оцінюючи ризики розширення масштабів земельних спекуляцій та земельного рейдерства у зв’язку з непідготовленістю суспільства до запуску вільного обороту сільськогосподарських земель, а також у зв’язку з ймовірним поширенням процесів обезземелення селян, "Опозиційна платформа - За життя" вимагає припинити форсування земельної реформи до того часу, поки не буде задоволене право громадян України на безоплатну приватизацію земельних ділянок як для сільськогосподарських, так і не для сільськогосподарських потреб.

Тому "Опозиційна платформа - За життя", усвідомлюючи небезпеку, яку несе для суспільства заплановане владою відкриття ринку сільськогосподарських земель, що вже найближчими місяцями унеможливить реалізацію права громадян України на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, звертається до співвітчизників, аби вони негайно скористалися своїм правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки.

Особисто переконаний у тому, що держава в першу чергу зобов’язана в першу чергу забезпечувати законне право громадян України володіти землею, як було закладено Земельним кодексом України 2001 року, а не формувати законодавче підґрунтя для нееквівалентного перерозподілу та поглинання основного багатства країни представниками транснаціонального капіталу.

Віктор Медведчук,

голова Політради партії

"Опозиційна платформа - За життя"