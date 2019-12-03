Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі вже понад тиждень живуть без світла

На сході України минулої доби не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі вже понад тиждень живуть без світла. Через негоду там досі знеструмлені півсотні приватних будинків.

Ремонтні бригади відновити електропостачання не можуть, адже лінії пошкоджені у секторах ведення вогню. І жодної гарантії, що окупанти не відкриють по робітниках вогонь немає.