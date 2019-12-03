На Донбасі зафіксували добу без обстрілів [ Редактировать ]
На сході України минулої доби не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі вже понад тиждень живуть без світла. Через негоду там досі знеструмлені півсотні приватних будинків.
Ремонтні бригади відновити електропостачання не можуть, адже лінії пошкоджені у секторах ведення вогню. І жодної гарантії, що окупанти не відкриють по робітниках вогонь немає.
по теме
ЗСУ понесли втрати на Донбасі
Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі - у тил позицій Об'єднаних сил намагалася зайти диверсійна група
Під Мар'їнкою "лютують" снайпери ворога
Фронтова Мар'їнка. Тут під вогонь бойовиків потрапила жінка. Вона йшла з маленькою донькою, коли в неї влучила ворожа куля.
На Донбасі бойовики встановлюють нові мінні загородження
Напередодні ж російські найманці атакували наші позиції дев'ять разів
На Донбасі за добу поранило трьох українських військових
Сьогодні окупанти атакували в районі Новолуганського били з гранатометів і кулеметів. Напередодні бойовики здійснили дев'ять обстрілів. Переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю
Артилерійську бригаду зустріли оваціями у Тернополі
Понад півтори тисячі військових, бійців 44-ої окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової