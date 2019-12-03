Поблизу грецького острова Закінф група аквалангістів-добровольців щотижня полює на мотлох. Цього разу їхня здобич майже тонна сміття. Як відбувався рейд - дивіться далі.

Застібають блискавки на гідрокостюмах, перевіряють аквалангічне спорядження і вперед - у блакитні води Егейського моря. Ця команда добровольців - не просто дайвери, а підводні прибиральники. І шукають вони на дні морському не скарби, а сміття.

Один із добровольців знаходить порожню пляшку. І жартома пропонує своєму товаришеві хмільного. За ситуацією стежить їхній куратор Катерина Цанарі, утім їй не до жартів. Адже необачно викинута пляшка розкладається до чотирьох тисяч років, у воді ж цей процес - триває ще довше.

"Непотріб нагромаджується на морському дні. Його звідти ніхто не прибирає. Якщо не вжити заходів, екологічна катастрофа неминуча", - говорить Катерина Цанарі, біолог Еллінського центру морських досліджень.

Усе знайдене сміття тягнуть до берега, де чекає інша група добровольців. Вони допомагають дістати сміттєвий вантаж. Потім його викладають на пірсі й фотографують, щоб викласти в соцмережі і залучити ще більше небайдужих до морського прибирання. Такі "пошукові операції" проводять уже два роки, майже щовихідних усе залежить від погоди.

"Кожен має змінити свої звички, щоб урятувати планету. Наприклад, можна відмовитися від одноразового пластикового посуду. Це вже буде перший крок", - говорить Джордж Тріантафілідіс, працівник грецького центру морських досліджень.

За даними Всесвітнього фонду природи, Греція за рік виробляє 700 мільйонів тонн пластику, з них понад десять тисяч опиняється у воді. Цього разу вилов чималий: п'ять шин, три візки із супермаркету та понад три кілометри рибальської волосіні. Утім, волонтери кажуть - це лише крапля в морі. І самотужки їм не завадити екологічній катастрофі, тож просять владу вжити заходів.