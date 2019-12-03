Во вторник, 3 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина продолжает стремительно расти. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $40. За неделю курс упал на $263.

Теперь за монету предлагают $7310.47.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $149.1;

$149.1; Litecoin $45.62;

$45.62; Bitcoin Cash $213.17.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.