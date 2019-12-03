Курс биткоина резко вырос [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Во вторник, 3 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина продолжает стремительно расти. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $40. За неделю курс упал на $263.
Теперь за монету предлагают $7310.47.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $149.1;
- Litecoin $45.62;
- Bitcoin Cash $213.17.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
по теме
Prev Next
01 декабря 2019 16:36
Курс биткоина рекордно "рухнул"
В воскресенье, 1 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал
30 ноября 2019 00:50
Курс биткоина резко "взлетел"
В субботу, 30 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
29 ноября 2019 00:12
Курс биткоина стремительно растет
В пятницу, 28 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
27 ноября 2019 14:32
Курс биткоина резко "взлетел"
В среду, 27 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос
25 ноября 2019 01:48
Курс биткоина резко "рухнул"
В понедельник, 25 ноября, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал в цене