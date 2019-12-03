МЗС вручило ноту протесту послові Угорщині [ Редактировать ]
Вітчизняне МЗС вручило ноту протесту послові Угорщини через заяви про автономію в Україні та блокування Будапештом співпраці Києва з НАТО.
За повідомленням прес-служби, посла Іштвана Ійдярто викликали до відомства та вказали на неприйнятність його висловлювань.
Під час бесіди дипломатові додатково наголосили: закон "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження.
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