Трамп едва не улетел без Мелании [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп едва не улетел без супруги Мелании. Соответствующее виде опубликовано телеканалом FOX.
На ролике видно, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.
При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.
Пользователи сети прокомментировали: "Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это","Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10".
Раньше сообщалось о том, что первая леди США Мелания Трамп к Рождеству украсила Белый дом. А также Мелания Трамп встретила главную елку Белого дома.
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