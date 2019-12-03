Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп едва не улетел без супруги Мелании. Соответствующее виде опубликовано телеканалом FOX.

На ролике видно, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.

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При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.

Пользователи сети прокомментировали: "Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это","Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10".

Раньше сообщалось о том, что первая леди США Мелания Трамп к Рождеству украсила Белый дом. А также Мелания Трамп встретила главную елку Белого дома.