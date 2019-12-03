На момент аварії в автобусі знаходилось двадцять людей

Під Кропивницьким під час снігопаду в ДТП потрапив пасажирський автобус, є потерпілі. Аварія сталася на трасі Тернопіль-Кропивницький. На дорозі зіткнулися рейсовий автобус Дніпро-Чернівці та легковий автомобіль.

На момент аварії в автобусі знаходилось двадцять людей. Від удару його відкинуло на узбіччя і він врізався в дерево. Двох травмованих пасажирів - госпіталізували. Найгірший стан у водія автобуса - він в реанімації.

"В наслідок зіткнення постраждало чотирьох осіб, у тому числі й водій автобуса. Рятуавльники першого державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький за допомогою шансового інструменту відкрили салон автобуса і провели змивання паливномастильного матеріалу з дорожнього покриття", - говорить Оксана Мачак, речниця Управління ДСНС в Кіровоградській області.