Під Кропивницьким через сніг зіткнулися автобус та легковик [ Редактировать ]
Під Кропивницьким під час снігопаду в ДТП потрапив пасажирський автобус, є потерпілі. Аварія сталася на трасі Тернопіль-Кропивницький. На дорозі зіткнулися рейсовий автобус Дніпро-Чернівці та легковий автомобіль.
На момент аварії в автобусі знаходилось двадцять людей. Від удару його відкинуло на узбіччя і він врізався в дерево. Двох травмованих пасажирів - госпіталізували. Найгірший стан у водія автобуса - він в реанімації.
"В наслідок зіткнення постраждало чотирьох осіб, у тому числі й водій автобуса. Рятуавльники першого державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький за допомогою шансового інструменту відкрили салон автобуса і провели змивання паливномастильного матеріалу з дорожнього покриття", - говорить Оксана Мачак, речниця Управління ДСНС в Кіровоградській області.
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