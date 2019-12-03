На Харківщину циклон прийшов з боку Сумської та Полтавської областей. Товщина снігового покрову подекуди сягає 10 сантиметрів. Дороги почали розчищати ще вночі.

Усі магістралі державного значення відкриті для руху. На Дніпропетровщині, близько опівночі - одразу після початку заметілі на траси виїхала спецтехніка.

Ускладнень на автошляхах області та обласного центру - немає. Вже вранці хуга припинилася. Але рятувальники все одно просять водіїв бути обережними, особливо на мостах та естакадах.