У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату. На ній Генеральний секретар Антоніу Гутерріш окреслив найнагальніші завдання з порятунку планети. Серед таких: до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 досягти вуглецевого нейтралітету.

А до 2100 року обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм. І відмовитися від використання вугілля. Гутерріш закликав проявити політичну волю, щоб зупинити війну людства з природою і звести емісії парникових газів нанівець.

"Нам потрібні швидкі й глибокі зміни в тому, як ми ведемо бізнес, генеруємо енергію, будуємо міста, пересуваємося і як годуємо світ. Якщо ми терміново не переінакшимо нашого способу життя, опинимося під загрозою. Без повної участі найбільших викидачів парникових газів - усі зусилля будуть підірвані. Зеленої економіки не варто боятися, а слід сприймати як таку, що може допомогти нам досягти цілі сталого розвитку", - говорить Антоніу Гутерріш Генеральний, секретар ООН.