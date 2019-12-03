Генсек ООН озвучив план порятунку Землі [ Редактировать ]
У Мадриді стартувала конференція ООН з питань клімату. На ній Генеральний секретар Антоніу Гутерріш окреслив найнагальніші завдання з порятунку планети. Серед таких: до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 досягти вуглецевого нейтралітету.
А до 2100 року обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм. І відмовитися від використання вугілля. Гутерріш закликав проявити політичну волю, щоб зупинити війну людства з природою і звести емісії парникових газів нанівець.
"Нам потрібні швидкі й глибокі зміни в тому, як ми ведемо бізнес, генеруємо енергію, будуємо міста, пересуваємося і як годуємо світ. Якщо ми терміново не переінакшимо нашого способу життя, опинимося під загрозою. Без повної участі найбільших викидачів парникових газів - усі зусилля будуть підірвані. Зеленої економіки не варто боятися, а слід сприймати як таку, що може допомогти нам досягти цілі сталого розвитку", - говорить Антоніу Гутерріш Генеральний, секретар ООН.
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