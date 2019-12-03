Украинские подростки отстают в изучении математики. Такие результаты международного исследования PISA представили во вторник в Министерстве образования и науки.

В 2018 году Украина впервые взяла участие в исследовании.

Тесты для исследования разрабатывает международная Организация экономического сотрудничества и развития (OECP). Вопросы составлены для получения результатов по трем направлениям - чтение, математика, естественно-научные знания (физика, химия, биология). Конкретного рейтинга стран по каждой компетенции нет, есть диапазон позиции. Украина по читательской грамотности занимает с 37 до 42 место. В общем в исследовании принимают участие более 80 участников.

Результаты показали, что каждый четвертый ученик в Украине имеет низкий уровень по чтению, математике и естественно-научных дисциплинах: 36% опрошенных подростков не достигают базового уровня знаний по математике.

Для сравнения, в европейских странах по исследованию PISA базового уровня по математике не достигают 23% учеников. Украинские подростки отстают по математике от сверстников на год.

25,9% не достигают базового уровня по читательской грамотности; 26,4% опрошенных подростков не имеют базовых знаний по естественно-научному направлению.

Напомним, PISA - это международная программа по оценке образовательных достижений учеников. Главная цель – повышение качества обучения и организации систем образования. Следующий цикл мониторинга PISA будет в 2021 году, его обещаю в МОН провести уже на компьютерах. В прошлом году тест был письменным.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская призвала украинских подростков возвращаться из Литвы.