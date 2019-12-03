Нова "поправка Геруса" залишить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на ринку "на добу наперед", що загрожує знищенням вітчизняної генерації та вугільної галузі. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці у Facebook.

"В п'ятницю на комітеті ми змусили його (Геруса. - Ред.) зректися своєї ж диверсії та передбачити в проєкті закону №2233 правку, що скасовує "правку Геруса". Однак Герус не погодився закрити імпорт з Росії та Білорусі, якщо він поступає на ринок на добу наперед. А це означає, що той самий ресурс продовжить постачатися в Україну. В обсягах, які здатні зупинити третину нашої генерації", - написав Кучеренко.

Він зазначив, що російські та білоруські імпортери постачають струм в Україну за демпінговими цінами, значно нижчими, ніж продають населенню та промисловості своїх країн. Та наголосив, що такі дії є антиринковими, і повинні стати предметом розслідування з боку Антимонопольного комітету України.

"Білоруси і росіяни постачають сюди по цінах значно нижче, ніж продають у себе. Зверніть увагу, росіяни продають власному населенню на 40 відсотків дорожче, ніж нам, а білоруси майже на 80% дорожче, ніж власній промисловості. Сьогодні вони збили ціну у нас на ринку до мінімуму… Демпінг росіян та білорусів, безумовно, є антиринковим. Якщо не вдасться завтра в Раді домогтися повного припинення імпорту з неєвропейських країн, то потрібно буде вимагати від АМКУ негайно розібратися з демпінгом імпортерів, які прагнуть єдиного - вбити нашу українську енергетичну та вугільну промисловість", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

Раніше керівники енергокомпаній звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити імпорт російської електроенергії, зазначивши, що імпорт дешевого струму з РФ та Білорусі знищує українську енергетичну та вуглевидобувну галузі і загрожує енергетичній незалежності країни та національній безпеці.