ФБР вважає загрозою для нацбезпеки США російський софт, зокрема мобільний додаток для обробки фото FaceApp. Відповідний лист із заявою бюро опублікував у Твітері сенатор від Нью-Йорка - Чак Шумер.

Посадовець звернувся до ФБР, після того як програма очолила рейтинг найбільш завантажуваних додатків серед користувачів. У відомстві вказали, що такі програми мають доступ до персональних даних власників смартфонів, тож цю інформацію Росія може використовувати для контррозвідки.