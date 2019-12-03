ФБР вважає FaceApp загрозою для нацбезпеки США [ Редактировать ]
ФБР вважає загрозою для нацбезпеки США російський софт, зокрема мобільний додаток для обробки фото FaceApp. Відповідний лист із заявою бюро опублікував у Твітері сенатор від Нью-Йорка - Чак Шумер.
Посадовець звернувся до ФБР, після того як програма очолила рейтинг найбільш завантажуваних додатків серед користувачів. У відомстві вказали, що такі програми мають доступ до персональних даних власників смартфонів, тож цю інформацію Росія може використовувати для контррозвідки.
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