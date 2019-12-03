Кубок мира по биатлону: кто будет представлять Украину [ Редактировать ]
Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с составом команды на дебютную индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Гонка состоится в среду, 4 декабря, в 17:15.
На старт соревнований выйдут Дмитрий Подручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Антон Дудченко.
Ранее podrobnosti.ua публиковали полный календарь соревнований Кубка мира по биатлону сезона 2019-2020.
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