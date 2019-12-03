Аварія танкера у Чорному морі: в "Опозиційній платформі - За життя" закликають визнати проблему на державному рівні [ Редактировать ]
Екологічна загроза на одеському березі. Нагадаю, після аварії танкера "Делфі" норми забруднення в морі перевищено у 157 разів. За словами спеціалістів, зараз нафтопродукти на дні, але щойно море стане теплішим - плівка з викидами пошириться уздовж усього узбережжя. Внутрішні приміщення танкера досі не обстежені. І екологи побоюються, що справжнє забруднення станеться після підняття судна. З огляну на ситуацію, нардепи закликають визнати проблему на державному рівні.
"Необхідно нарешті вже визначити чіткий алгоритм дій стосовно подій яким чином цей танкер потрібно евакувати. Стосовно того, яким чином сьогодні необхідно зробити всі дії, щоб витік нафтопродуктів зупинився. Враховуючи бездіяльність влади, ми не будемо сидіти в очікуванні. В мене на руках офіційне звернення до державної екологічної інспекції, до Міністерства екології, ми маємо отримати чіткі і експертні висновки стосовно замірів і забруднення одеського моря", - говорить Тетяна Плачкова, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа – За життя".
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