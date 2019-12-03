Двадцять другу річницю заснування відзначає Національний університет "Одеська юридична академія". У день народження вишу в Одесі влаштували конкурс найчарівнішої студентки закладу. Усі подробиці - далі.

Інноваційні технології, сучасні спортивні комплекси, насичене культурне життя й міцна матеріально-технічна база. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов каже - у свій двадцять другий день народження Національному університету є чим пишатися. Та й перші рядки в міжнародних рейтингах вишів говорять самі за себе.

"Мы единственный вуз не только в Украине, на постсоветском пространстве, где начиная с первого курса, студенты могут слушать лекции на английском языке, начиная с теории права и заканчивая уголовным процессом. Они подготовленные. Мы делаем все для того, чтобы они после окончания нашего славного высшего учебного заведения были конкурентоспособными. Я горжусь выпускниками и горжусь нашими преподавателями: вот только за последнее время семь преподавателей нашего вуза стали судьями Верховного суда Украины: это тоже показатель", - говорить Сергій Ківалов, президент Національного університету "Одеська юридична академія".

За давньою традицією, у річницю свого заснування заклад організовує конкурс краси "Міс Академія". Цього разу за титул боролися двадцять студенток із різних куточків України: адже підрозділи Юракадемії є майже в усіх регіонах. Привабливість дівчат і їхні таланти оцінює журі. У його складі й переможниця попереднього конкурсу.

"Я, как победительница конкурса красоты, могу сказать, что главный секрет - это получить удовольствие от своей красоты. И тем самым жюри и зрители почувствуют это и, конечно же, смогут сказать: вот она - та самая "Мисс Юридическая академия". И, конечно же, улыбка", - говорить Вероніка Шувалова, студентка Національного університету "Одеська юридична академія", "Міс Академія-2017".

А між виступами конкурсанток - концерт, привітання й нагородження найкращих викладачів. Наразі Національний університет "Одеська юридична академія" - це десять факультетів, три інститути, п'ять коледжів і півсотні кафедр. Виш готує суддів, прокурорів, адвокатів, а також політологів, психологів, журналістів та інших фахівців.

"Если посмотреть на двадцать два года нашей академии, то это динамическое развитие. Здесь кроме юридических специальностей, которые востребованы сегодня очень, открываются и новые специальности. В этом году запущена кибер-безопасность: и это то, что сегодня отвечает вызовам времени", - говорить Тетяна Кузнєцова, декан факультету журналістики Національного університету "Одеська юридична академія".

Щодо конкурсу краси, то головна корона дісталася студентці факультету прокуратури та слідства Юлії Крачун. Колектив тепер в очікувані її нових досягнень. Адже свого часу університетські красуні в подальшому перемагали у відповідному національному конкурсі та навіть потрапляли у фінал суперництва "Міс Всесвіт".