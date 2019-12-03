41-летняя украинская певица Ани Лорак показала новое фото и поразила поклонников. В кадре артистка позирует в полупрозрачном наряде. Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Лорак позирует в абсолютно черном наряде - черной укороченной блузке, оголяющей ее живот, и полупрозрачных штанах в пайетки.

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Также артистка сделала для фото новую прическу - накрутила волосы.

В посте "дива" анонсировала выход 4 декабря, клипа на песню "Мы нарушаем".

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