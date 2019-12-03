Ани Лорак похвасталась формами в полупрозрачном наряде (фото) [ Редактировать ]
41-летняя украинская певица Ани Лорак показала новое фото и поразила поклонников. В кадре артистка позирует в полупрозрачном наряде. Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Лорак позирует в абсолютно черном наряде - черной укороченной блузке, оголяющей ее живот, и полупрозрачных штанах в пайетки.
Также артистка сделала для фото новую прическу - накрутила волосы.
В посте "дива" анонсировала выход 4 декабря, клипа на песню "Мы нарушаем".
Ранее мы писали о том, что Джамала поразила нарядом с оголенными плечами, а также Лобода разозлила фанатов дерзким фото.
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