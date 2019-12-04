П'ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу затвердили в Офісі президента. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі нормандської четвірки, - повідомила прес-служба глави держави.

Щоправда, подробиць сценаріїв не розголошують. Президент наголосив: врегулювати конфлікт на сході можна лише через дипломатію, а не у військовий спосіб. Перед зустріччю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО, - йдеться у повідомленні.