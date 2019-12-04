Президент затвердив п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу [ Редактировать ]
П'ять сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу затвердили в Офісі президента. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі нормандської четвірки, - повідомила прес-служба глави держави.
Щоправда, подробиць сценаріїв не розголошують. Президент наголосив: врегулювати конфлікт на сході можна лише через дипломатію, а не у військовий спосіб. Перед зустріччю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО, - йдеться у повідомленні.
по теме
Володимир Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі
За словами глави держави, це питання він хоче вирішити під час нормандських переговорів 9 грудня. "Вибори відбуваються за українським законодавством. І це виключає присутність бойовиків", - зазначив президент
Масштабне соцопитуання українців: рейтинг президента і Зе-команди падає
Рейтинг президента і Зе-команди падає. Про це свідчить масштабне соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології
Як повернути та інтегрувати Донбас: нардепи та громадськість зустрілись за круглим столом та обговорили важливі питання
В комітеті Верховної Ради сьогодні за одним столом - нардепи, громадські активісти, науковці, колишні політики та підприємці. Зібралися, аби винайти формулу як повернути та, головне, інтегрувати Донбас
Що таке ЗЕ-бюджет на наступний рік
Децентралізація під загрозою, кошти знову забирає під себе Кабмін
Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР: що вирішували народні обранці
Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про роботу Державного бюро розслідувань