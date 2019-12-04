На Київщині у ДТП загинули люди [ Редактировать ]
Двоє людей загинули в аварії на Київщині. Ще троє - травмовані. Напередодні ввечері на одному з міських перехресть у Бучі автомобіль Porsche зіткнувся з маршруткою.
Від удару бус перекинувся, пасажири випали у вікно. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
по теме
Prev Next
26 ноября 2019 08:02
В Киеве произошло массовое ДТП (фото)
В ночь на вторник, 26 ноября, в Киеве, на Набережном шоссе, случилось ДТП
19 ноября 2019 21:39
Умовне покарання: вирок суду шокував родичів загиблих у резонансній ДТП
В Одесі родичі загиблого чоловіка намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцю трагедії
15 ноября 2019 15:16
В Киеве пьяная компания устроила жуткое ДТП
В результате аварии медики с различными травмами госпитализировали одного человека
02 декабря 2019 13:12
Под Черкассами автомобиль "влетел" в дерево, есть жертвы
По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением
02 декабря 2019 12:12
Убийство ребенка в центре Киева: подозреваемые задержаны
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент