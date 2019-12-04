Популярный лоукостер открывает новые рейсы [ Редактировать ]
Популярный лоукостер SkyUp запускает новые рейсы из Львова в Батуми (Грузия), Бургас (Болгария), Барселону (Испания). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Во вторник 3 декабря SkyUp Airlines открывает продажу билетов на направления летнего сезона из Львова в Батуми, Барселону и Бургас. SkyUp продолжает работать над расширением карты полетов из регионов. В частности, новые рейсы позволят жителям Львова и области летать в Грузию, Испанию и Болгарию из собственного аэропорта, не тратя лишних средств и времени ", - говорится в сообщении.
Цена билетов будет от 1 559 грн (Батуми) и от 1 941 грн (Барселона).
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