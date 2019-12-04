В делах об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета существенное продвижение. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, пишет "theБабель".

На вопрос о результатах аудита дел об убийстве Шеремета и Гандзюк Касько ответил: "в обоих делах продвижение существенное".

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"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия, но будем информировать о результатах, когда сможем", - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.