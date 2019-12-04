Президент Украины Зеленский накануне встречи в "нормандском формате" заявил о своем несогласии с Минскими соглашениями в части порядка проведения выборов на неконтролируемых территориях и установления контроля над границей.

Вчерашнее принятие Верховной Радой Украины постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора"" стало очередной политической провокацией накануне встречи в "нормандском формате".

Особый цинизм этому голосованию придает то, что сделано это было с подачи "Европейской солидарности", а поддержано партией "Слуга народа". Таким образом президентская политсила прямо задекларировала то, что давно является очевидным для всех: преемственность по отношению к политике прежней власти, использование ее идеологии, риторики и методов. "Слуга народа" становится на позиции "партии войны", не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений.

В унисон с голосованием в Верховной Раде звучат высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко, который в Лондоне заявил: "Если спросите, что опаснее (для НАТО) - терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними".

Подобная позиция руководителя внешнеполитического ведомства Украины является прямым вредительством. Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в "нормандском формате".

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"