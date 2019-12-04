Власть взяла курс на срыв договоренностей в "нормандском формате" [ Редактировать ]
Президент Украины Зеленский накануне встречи в "нормандском формате" заявил о своем несогласии с Минскими соглашениями в части порядка проведения выборов на неконтролируемых территориях и установления контроля над границей.
Вчерашнее принятие Верховной Радой Украины постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора"" стало очередной политической провокацией накануне встречи в "нормандском формате".
Особый цинизм этому голосованию придает то, что сделано это было с подачи "Европейской солидарности", а поддержано партией "Слуга народа". Таким образом президентская политсила прямо задекларировала то, что давно является очевидным для всех: преемственность по отношению к политике прежней власти, использование ее идеологии, риторики и методов. "Слуга народа" становится на позиции "партии войны", не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений.
В унисон с голосованием в Верховной Раде звучат высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко, который в Лондоне заявил: "Если спросите, что опаснее (для НАТО) - терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними".
Подобная позиция руководителя внешнеполитического ведомства Украины является прямым вредительством. Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в "нормандском формате".
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Будущее Украины - это постоянный нейтралитет и внеблоковость
В "Оппозиционной платформы - За жизнь" сделали заявление
Террористам нас не запугать!
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление
Зменшення тарифів та списання боргів за комунальні платежі: "Опозиційна платформа - За життя" закликає розглянути першочергові законопроекти - Вадим Рабінович
Плани у депутатів справді наполеонівські - а все про все лише два тижні. Що планують встигнути до Нового року?
Сергей Левочкин: закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств
Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров
Суд обязал ГПУ начать уголовное расследование против Андрея Садового за его призывы к совершению преступных действий в отношении Медведчука
Речь идет о противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового