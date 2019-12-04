Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Собака

Для вас важно спокойствие и благополучие. Вы верите в то, что настоящая любовь существует, и готовы ждать ее всю жизнь. Вас можно охарактеризовать, как ответственного, надежного и верного человека. В каждой ситуации вы постараетесь увидеть что-то хорошее.

Семья для вас - главная ценность. Вы любите ласку и умеете ее дарить. Также вы верите в то, что любовь невозможна без дружбы, то есть ваш партнер должен стать вам верным другом, а не только любовником.

Две кошки

Вы решительны и открыты. Важную роль в вашей жизни играют такие качества партнера, как юмор, красота, процветание и здоровье. Со стороны порой кажется, что вы немного эгоистичны, ведь вы не терпите никакого контроля над своими действиями. Но вам нравится быть собой, кто бы что ни говорил, вы не изменитесь. Вам порой нужно побыть в одиночестве.

Вы независимы и самодостаточны. Независимо от того, как глубоко приходится падать, вы всегда приземляетесь на "мягкие лапы". Такая позиция немного усложняет поиск партнера. И отношения, особенно долгосрочные, вам иногда в тягость. Но это не значит, что вы не сможете найти свою вторую половинку. Наоборот, зная о таких своих качествах, вы сможете сделать лучший выбор.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.