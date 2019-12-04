Окупанти й далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Напередодні противник накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Старогнатівки, Кримського та Лебединського. За добу штаб Об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак.

Втрат в українському війську немає. Бійці на передовій кажуть: останніми днями почастішали денні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Більше про ситуацію на передовій - в репортАжі Руслана Смєщука.

Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат - нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше. Значно агресивніше.

Передові позиціїї під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи - тож пересуватися тут потрібно дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг - все вкрило товстим білим шаром. На передову прийшла справжня зима.

Проте для військових це - норма, яку вони називають тишею.

"Прострелку делают, режим тишины нарушают. А може хто-то щось побачив, делает прострелку. Это ми називаем спокойной обстановкой еще", - говорить "Щелкунчик", військовослужбовець ЗСУ

Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг.

"Та скучно на посту, ходим гриемся - снег с лавочек убираем и лепим снежки".

Проте така погода створює й серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові.

На одній із позиції нас зустрічає військовослужбовець на позивний - Дикий Мічман.

"Я в Одессе служил в морской авиации, а там у нас мичманы были - морская авиация", - говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець Збройних сил України.

Пояснює, чому бойовики так багато стріляють удень.

"Это прострелка - это специально, просто скорее что снайпера заехали. Провоцируют. Но люди не первый день и не ведемся на такие вещи", - говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець Збройних сил України.

Дикий Мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, "відбили" у бойовиків.

"Этот этот кот когда у нас біл бой, то закончился и под утро пришел котяра к нам. И с єтого периода тут живет. Правда переодически туда похаживает но назад возвращается на ту территорию. Час два и обратно возвращается", говорить "Дикий Мічман", військовослужбовець ЗСУ".

Проте бійці вдають, ніби про перетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо - ворожі постріли стають загрозливими.

"Ничего себе, они что там озверели вообще?".

Нас виводять подалі в тил. Тож перші дні зими на передовій видалися гарячими.