"Не оставляйте умирать, умоляю": больная Виктория просит о помощи [ Редактировать ]
Виктория Коломиец просит о помощи всех неравнодушных. На лечение девушки нужно 80 тысяч гривен.
"Спасите жизнь, умоляю !!! Коломиец Виктория, 06.04.1992 года рождения, более 80 000 гривен нужны на лечение, летом этого года диагностировали хондросарком правой подвздошной кости", - написала девушка.
Она рассказала, что харьковские врачи быстро прооперировали - удаление опухоли правой вздохвиннои кости и боковой массы крестцовой кости (резекция таза справа), но в сентябре произошел рецидив.
"У меня отказали ноги, и до сих пор я передвигаюсь только в инвалидной коляске через сильные боли", - говорит Виктория.
Образование размерами 176 × 161 × 100, которое распространяется на крестцовую область, тело и крыло подвздошной кости, полость малого таза, на мягкие ткани и в позвонков канал. Обсудив с хирургом-онкологом план действий, решили ехать в г.. Кропивницкий, где сделали 10 сеансов томотерапии, это был первый курс, на который было собрано с помощью добрых людей 80 тыс. гривен
"Но это пока только часть полного излечения, на дальнейший курс, средств уже нет. Сейчас просто все финансы исчерпаны. Нужна материальная помощь на следующий курс лечения - 80 тысяч гривен, если не пройти лечение, то меня ждет смертный приговор. Просим вас помочь, не оставляйте умирать, умоляю", - обратилась девушка.
Реквизиты для помощи:
Карта Альфа Банка:
5355 5711 0580 1740
Коломиец Виктория Анатольевна
Карта ПриватБанка:
5168 7426 0000 1121
Проскура Екатерина Ивановна (бабушка)
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