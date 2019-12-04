До Києва їде представник Держдепу Філіп Рікер [ Редактировать ]
До Києва їде представник Держдепу США. Виконувач обов'язків помічника держсекретаря Філіп Рікер пробуде в столиці до п'ятниці. Зустрінеться з командою американського посольства та першими особами України, - повідомляє прес-служба Державного департаменту Сполучених штатів.
Серед іншого, говоритимуть про військову допомогу Києву і підтримку суверенітету нашої держави.
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