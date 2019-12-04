У США можуть розслідувати можливе втручання України в американські вибори

Держсекретар Помпео останнім часом рідко виходить до преси. Але цього разу він спілкується з журналістами особисто. У відповідь на пряме запитання - чи вірить топ-чиновник, що, мовляв, Україна могла бути причетною до зламу сервера демократів відповідає досить неоднозначно