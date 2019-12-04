Саміт НАТО завершився у Великій Британії. 29 лідерів країн - членів воєнного альянсу зустрілися, щоби відзначити 70-ліття з дня його заснування.

Які проблеми обговорювали - знає Світлана Чернецька.

Частування в Букінгемському палаці стало родзинкою цього саміту НАТО. ЇЇ Величність королева прийняла лідерів 29 країн. Перед помпезною вечерею, прем'єри та президенти мали нагоду попліткувати на фуршеті. І журналістам вдалося підловити як очільники Канади, Нідерландів, Франції та Британії кепкують над президентом США. Зокрема, його незапланованою прескоференцією під час зустрічі із президентом Макроном

"То ось чому ти спізнився? - Він запізнився, тому що його імпровізована прес-конференція тривала 40 хвилин. Я лише стежив, як люди з його команди відкривали роти", - це відео розлетілося інтернетом, сам Дональд Трамп насмішки колег поки що не коментував. А вже зранку світові лідери з'їхалися на засідання до лакшері готелю під Лондоном.

Уся територія - під посиленою охороною. Навколо будівлі звели спеціальні загорожі, через які неможливо пробратися. Саме засідання тривало всього кілька годин, адже розширений саміт НАТО відбувся минулого року. Цього разу зібралися символічно - відзначити 70-річчя Альянсу.

Втім, свято святом, а проблем у організації вистачає. Одна із ключових - гроші. За домовленістю, усі члени НАТО мають витрачати До 2% ВВП країни. Втім, лише 9 із 29 союзників дотримуються цього. Серед відстаючих і Німеччина. Президент США навіть пригрозив санкціями Берліну, якщо витрати не збільшать. Більшість союзників все ж обіцяють досягти 2% межі протягом наступних 5 років.

"Ми бачимо прогрес, якого досягають союзники в плані розподілу фінансового навантаження. Від 2016 року європейські союзники та Канада додали 130 мільярдів доларів до оборонного бюджету, у 2024 році ця сума зросте до 400 мільярдів - це безпрецедентно. І це робить НАТО сильнішим", - наголошує Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Окрім фінансових питань, обговорили боротьбу з тероризмом, стосунки із Росією та зростання військової сили Китаю.

"Історія свідчить, що мир не можна сприймати як належне. І ми мусимо зробити все, щоб наші слова відповідали нашим діям. І ніколи не варто ухилятися від обговорення нової реальності, особливо щодо відповіді НАТО на такі загрози, як гібридна війна та підривні технології, зокрема в космосі та кіберпросторі", - зазначив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Представлений на саміті і Київ. Не зважаючи на те, що Україна не є членом НАТО. Міністр закордонних справ має доволі напружений графік. Адже не лише бере участь у подіях, організованих на полях саміту. Але й щедро роздає інтерв'ю міжнародній пресі:

"Я тут, щоб нагадати, що ми намагаємося стати членами НАТО вже майже 30 років. І, не зважаючи на війну, ми тримаємося свого курсу".

Київ дійсно доволі активно співпрацює із НАТО у ролі асоційованого члена. Наступного тижня у штаб-квартирі альянсу відбудеться одразу кілька засідань робочих груп. Зокрема, для підготовки програми співпраці на наступний рік.