Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением. Соотвествующую информацию он озвучил после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, перадет ТАСС.

Президент России отметил, что страна готова сохранить транзит газа через Украину.

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"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал президент России.

При это Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров.

Раньше сообщалось о том, что Лукашенко и Путин договорились о создании общего правительства. А также у Путина заявили о личной встрече с Зеленским.