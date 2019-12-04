Путин заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением. Соотвествующую информацию он озвучил после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, перадет ТАСС.
Президент России отметил, что страна готова сохранить транзит газа через Украину.
"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал президент России.
При это Путин выразил надежду, что условия удастся изменить в ходе переговоров.
Раньше сообщалось о том, что Лукашенко и Путин договорились о создании общего правительства. А также у Путина заявили о личной встрече с Зеленским.
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