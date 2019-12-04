SkyUp разрешили летать из Киева в Лиссабон [ Редактировать ]
Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp право на эксплуатацию воздушной линии "Киев - Лиссабон (Португалия) - Киев" (с частотой два рейса в неделю) для выполнения регулярных международных воздушных перевозок с 1 марта 2020 года на неограниченный срок, сообщает "Европейская правда".
Госавиаслужба также позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов (с 3 до 4 рейсов в неделю) сообщением "Киев - Ираклион (Греция) - Киев".
Также авиакомпания получила разрешение на увеличение (с двух до трех раз в неделю) частоты выполнения рейсов "Одесса - Барселона (Испания) - Одесса".
Ранее сообщалось, что популярный лоукостер открывает новые рейсы.
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