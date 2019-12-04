На 90-м году ушел из жизни главный художник театра имени Заньковецкой, народный художник Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко, лауреат премии имени Клеха Мирон Киприян. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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Мирон Киприян окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. С 1957 года начал работать в театре имени Марии Заньковецкой. Сначала художником-постановщиком, а с 1963 года и до последних дней - главным художником театра.

До последних дней Мирон Киприян работал в театре, на его счету более 350 сценографий. В 1978 году он получил Национальную премию Украины им. Шевченко за спектакль "Тыл".

Ранее сообщалось, что умер легендарный дирижер.