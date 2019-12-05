Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви, через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України.

Перелік нових заборон - істотно більший за усі попередні й може зачепити російські банки у Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність, пов'язана з кібер-сферою.

Персональні санкції торкнуться і тих громадян Росії, які провадять незаконну діяльність - цитую - "за прямим або непрямим дорученням Володимира Путіна".