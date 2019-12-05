У Конгресі США готують нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії готують у США. За них голосуватимуть наступного тижня в Комітеті з міжнародних відносин Конгресу. документ передбачає запровадження обмежень щодо Москви, через втручання Кремля в американські вибори та агресію проти України.
Перелік нових заборон - істотно більший за усі попередні й може зачепити російські банки у Сполучених Штатах та інших країнах світу, а також компанії, чия діяльність, пов'язана з кібер-сферою.
Персональні санкції торкнуться і тих громадян Росії, які провадять незаконну діяльність - цитую - "за прямим або непрямим дорученням Володимира Путіна".
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