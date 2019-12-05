В Украине появится сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя онлайн. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По его словам, после запуска нового онлайн-сервиса восстановить водительское удостоверение можно будет за 201 гривну.

Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривню, и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его (удостоверение. - ред.) в любое удобное время, - рассказал Гончаров.

Раньше сообщалось о том, что депутаты поддержали важный для украинцев законопроект. А также "Слуга народа" исключила двух депутатов.