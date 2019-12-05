В Ирпене в жилом многоэтажном доме произошло ЧП. В результате взрыва погиб мужчина, сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

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Отмечается, что в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Им оказался житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.

Полиция выясняет все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.