В Ирпене трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Фото: Нацполиция Украины
В Ирпене в жилом многоэтажном доме произошло ЧП. В результате взрыва погиб мужчина, сообщает управление Нацполиции в Киевской области.
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Отмечается, что в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Им оказался житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.
Полиция выясняет все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Днепре "вспыхнуло" несколько автомобилей.
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