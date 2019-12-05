Тиші на Донбасі немає. Російські найманці й далі атакують позиції українських військових. Від початку доби - три прицільних обстріли з боку окупантів.

Із протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - ворог гатив поблизу Новолуганського. З великокалібкерних кулеметів обстріляв оборонців Луганського. А по захисниках Широкиного випустив 10 мін 82 калібру.