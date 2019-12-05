На Кіровоградщині мешканці одного з будинків ризикують залишитися без даху над головою. Їхнє житло тріщить по швах, фундамент та опорні стіни на межі руйнування. Як запобігти трагедії - дізнавалась Олена Бринза.

"Як начинаються дощі, ми начинаємо на лєснічной клетке ловить воду, у відра, у тазіки , хто в шо може, а й всередині, по стінах, по лєснічной клєткє, по квартирах", - говорить Віра Жук, мешканка будинку.

П'ятиповерховий будинок у Знам'янці, на Кіровоградщині. Фундамент та стіни вкриті тріщинами. Найбільші пошкодження в останньому під'їзді.

"Пошла трещина через всю квартиру, если брать квартиру от детской от кухни по коридору , трещина по всей квартире пошла, постоянно с потолка сыпится", - говорить Вікторія Пучніна, мешканка будинку.

В квартирі Віри Василівни в тріщинах усі несучі стіни. Вона регулярно наймає будівельників, аби латати пошкодження, але вони з'являються знову.

"Оце капітальна несуча стіна, оце її товщина, на їй плити лежать , ця тріщина йде через потолок , ось її видно і вона більше й більше розходиться", - говорить Віра Жук, мешканка будинку.

Причина руйнування: підтоплення грунтовими й талими водами. Через те, що у фундаменті з'явилися тріщини, панелі перекриття розходяться. З будинку сиплеться штукатурка, а через шпарини - всередину потрапляє дощова вода.

"Над подьездами падают постоянно кирпичи, вот и ночью идут трещины и в четвертом подьезде там по стенам идут", - говорить Василь Ільченко, мешканець будинку.

Мешканці будинку останні кілька років звертаються за допомогою до чиновників усіх рівнів.

"Помощи не было, это уже очень долго года 3-4, наш дом, мы ходим каждый раз у меня стопка документов со всеми этими ришеннями, они нам просто отписки пишут и все, нету денег , нету денег", - говорить Антон Ільченко, домоуправитель.

Непридатним для експлуатації будинок визнали ще три роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять почекати.

"Аварійний це коли повністю відселення людей, в 18 році не було визнано що він повністю аварійний, можливо посилення фундаменту, можливо посилення стін, а інший проект це вже капітальний ремонт самого будинку", - говорить Сергій Усатенко, начальник відділу ЖКГ Знам'янської міської ради.

Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо чиновники не передбачить кошти на капітальний ремонт цього будинку в місцевому бюджеті наступного року в облдержадміністрації обіцяють звернутися в правоохоронні органи. А от мешканці сподіваються: будинок таки врятують - бо іншого житла у них немає.