Жизнь заиграет новыми красками: какие знаки зодиака найдут любовь в декабре [ Редактировать ]
Декабрь станет для некоторых знаков зодиака судьбоносным, ведь их ждет настоящий водоворот любовных событий. Именно такой прогноз дал известный астролог Хаял Алекперов.
Тельцы
Одинокие Тельцы в декабре будут захвачены в вихре новых знакомств и романтических свиданий.
А вот семейным представителям этого знака может не хватать страсти или новизны, но звезды рекомендуют проявить инициативу и все наладится.
Раки
Последний месяц года - отличное время для того, чтобы Ракам завязать новые отношения и этот роман может в ближайшем будущем перерасти во что-то серьезное. Семейным представителям этого знака стоит быть немного сдержаннее в выражениях, чтобы не навлечь на себя серьезные конфликты с любимым человеком.
Львы
В декабре у Львов откроются новые перспективы в романтических отношениях и возможно партнер предложит вам перейти на новый уровень. Однако торопиться не стоит, особенно если вы не готовы. Кроме того, ближе к новому году планы могут кардинально измениться.
Стрельцы
В декабре у Стрельцов воцарится полная гармония в личных отношениях и наступит подходящее время, чтобы обсудить все спорные или волнующие вопросы - вы с любимым человеком легко сможете найти решение даже для самых сложных разногласий.
Смотрите также прогноз астрологов для каждого знака зодиака на 2020 год. А также читайте, какие три знака зодиака разбогатеют в 2020 году.
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