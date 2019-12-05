Декабрь станет для некоторых знаков зодиака судьбоносным, ведь их ждет настоящий водоворот любовных событий. Именно такой прогноз дал известный астролог Хаял Алекперов.

Тельцы

Одинокие Тельцы в декабре будут захвачены в вихре новых знакомств и романтических свиданий.

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А вот семейным представителям этого знака может не хватать страсти или новизны, но звезды рекомендуют проявить инициативу и все наладится.

Раки

Последний месяц года - отличное время для того, чтобы Ракам завязать новые отношения и этот роман может в ближайшем будущем перерасти во что-то серьезное. Семейным представителям этого знака стоит быть немного сдержаннее в выражениях, чтобы не навлечь на себя серьезные конфликты с любимым человеком.

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Львы

В декабре у Львов откроются новые перспективы в романтических отношениях и возможно партнер предложит вам перейти на новый уровень. Однако торопиться не стоит, особенно если вы не готовы. Кроме того, ближе к новому году планы могут кардинально измениться.

Стрельцы

В декабре у Стрельцов воцарится полная гармония в личных отношениях и наступит подходящее время, чтобы обсудить все спорные или волнующие вопросы - вы с любимым человеком легко сможете найти решение даже для самых сложных разногласий.

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