6 декабря: приметы на День святого Митрофана [ Редактировать ]
В пятницу, 6 декабря 2019 года, чествуют память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим. На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.В этот день существует целый ряд примет и суеверий.
Народные приметы 6 декабря:
- Ясный месяц предвещает метель зимой.
- Низкие облака на небе - скоро будет похолодание.
- Вокруг луны заметны розовые и тусклые кольца - признак того, что скоро будут трескучие морозы.
- Совпали облака в одну кучу - ждите непогоды.
Что нельзя делать 6 декабря:
- Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.
- Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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