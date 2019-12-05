В пятницу, 6 декабря 2019 года, чествуют память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим. На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.В этот день существует целый ряд примет и суеверий.

Народные приметы 6 декабря:

Ясный месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе - скоро будет похолодание.

Вокруг луны заметны розовые и тусклые кольца - признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Совпали облака в одну кучу - ждите непогоды.

Что нельзя делать 6 декабря:

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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