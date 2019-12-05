Найти кольцо: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Те, кто находит кольцо, задаются вопросом - "а к добру ли это"? Не стоит переживать, найти кольцо - это хорошая примета, она сулит благополучие и удачу, Об этом пишет Сharybary.
Найти серебряное кольцо
Не спешите избавляться от украшения, если найденное колечко серебряное. Оно привлечет в дом удачу и поможет исцелить болезни: мигрень, простуды, проблемы желудка. Данный металл наделен свойством обезвреживать, направлять во благо негативную энергию.
Найти золотое кольцо
Золото с древних времен считается символом власти, достатка и удачной жизни.
- Одинокие обнаружили - поверье сулит скорую встречу с возлюбленным и заключение брака.
- Свадебный аксессуар расценивается как предвестник счастья, понимания, верности в грядущей семейной жизни.
- Для женатого мужчины найти обручальное золотое кольцо - богатство, карьерный рост и прочие материальные блага.
- Замужней даме - предзнаменование скорого пополнения семьи.
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