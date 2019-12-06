Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Напередодні в Україні відзначали день волонтера. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини - і готова розповісти про нелегку працю людей доброї волі.

Місто Новояворівськ. Це невелике приміщення орендують волонтери. Вони готують пакунки зі смаколиками. Їх продадуть і увесь виторг перекажуть на лікування півторарічного хлопчика.

Їх - 26. Ці жінки - вчителі, підприємиці, керівники компаній, медики. Усі вони безплатно два роки поспіль працюють у благодійному фонді.

"Є онкохворі люди, є важко хворі діти і не було таких засобів щоб на державному рівні могла виділятися ті кошти", - зазначила Леся Кабан, волонтерка.

За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятували життя майже пів сотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти й навіть розігрують туристичні путівки. І навіть збирають макулатуру

"Нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати що приїжджайте ще до нас заберіть і ми настільки гарно зібрали суму в порядку тоді було 3 буса", - розповідає Лілія Стусик, волонтерка.

Восьмирічний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика - доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей родина хлопчика не мала.

"Збирали рідні, знайомі, близькі збирали по церквах. Важко тим, що короткий термін, важко тим було - що ти розумієш, що дитині що раз гірше і що буде далі, і важко тим, що наша держава не допомагає в цьому", - говорить Олена Рахманова, жителька Львова.

Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання.

Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині із них без благодійників та волонтерів не обійтися.

Медики розповідають: найбільше - пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантації органів.

"Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки, таких ліків немає часом в переліку національному. Сім'ї стикаються з тим, що ті ліки потрібно просто купляти. Надія лише на волонтерів", - говорить Галина Курило, завідувач відділення вроджених вад та хірургії новонароджених Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Волонтери наголошують: благодійність - це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя.