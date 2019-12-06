Пожежа в Одесі: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
У будівлі Одеського коледжу рятувальники напередодні знайшли тіло загиблої. Попередньо, це викладач вищої математики та інформатики Ганна Бортюк. Також встановили місце перебування жінки, яку раніше вважали зниклою безвісти, - із нею все гаразд.
Після пожежі, що сталася в середу - досі залишається невідомою доля 12 людей. Наші журналісти - докладніше.
На місці пожежі рятувальники розбирають конструкції. Тільки так зможуть потрапити всередину. Студенти та співробітники коледжу, а також люди, які працювали в сусідніх приміщеннях. Під час пожежі вони могли перебувати в будівлі. З ними досі не має зв'язку.
"До нас приїхала спеціальна пошукова група з Києва з кінологами та собаками. Будуть проводитись пошукові роботи з пошуку загиблих можливих та дізнання причини пожежі", - повідомила Ольга Сафронова, прессекретар ГУ ДСНС в Одеській області.
Поруч - чергують друзі та рідні зниклих. Катерина Чугуннікова шукає свою доньку Людмилу. Люди розповідають: протипожежна сигналізація під час займання не спрацювала, аварійну евакуацію ніхто не проводив. Деякі студенти телефонували своїм батькам, розповідали, що задихаються й навіть прощалися.
"Она студентка колледжа, третий курс. Одногрупница говорит: да, она была, выходили вместе из кабинета, коридор полный дыма, темно было. Вышла с группой из кабинета и пропала", - говорить Катерина Чугуннікова, мати зниклої дівчини.
Намагаючись врятуватися, діти вистрибували з вікон. Відомо про одну загиблу - це сімнадцятирічна студентка коледжу Ксенія Бабенко. Наразі 16 студентів у лікарнях. Дві дівчини - в середньому стані тяжкості: в них опіки та забої від падіння з висоти.
"Вы представляете себе: пятый этаж этого здания - это огромная высота, и отделаться такими, иметь такие повреждения - это, в общем-то, чудо", - зазначив Володимир Босенко, завідувач відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Серед дорослих - десятеро ушпиталених, зокрема й співробітники ДСНС. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Причини пожежі розслідує поліція, кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення вимог пожежної безпеки».
"На теперішній час слідчим управлянням розглядаються дві версії вказаних трагічних подій, а саме - займання, внаслідок несправності електропроводки, а також умисний підпал", - повідомив Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області.
Вже відомо, що зайнялося на третьому поверсі коледжу. Цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти. з'ясувалося: стан протипожежної безпеки в коледжі не перевіряли вже багато років.
"Останній раз перевірка проводилась 2014 році, потім був - ви вже знаєте - мораторій, і після мораторію цей об'єкт не перевірявся", - повідомив Віктор Федорчук, начальник ГУ ДСНС в Одеській області.
Облдержадміністрація розпорядилася терміново перевірити всі начальні заклади області на відповідність протипожежної безпеки.
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