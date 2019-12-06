Білорусь не увійде до складу Росії - заявив президент Олександр Лукашенко, під час виступу перед членами парламенту. Він наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть нашкодити його державі.

Нагадаємо, у вересні російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного Податкового та Цивільного кодексів Союзної держави. І, буцімто, уже за три роки на базі двох країн мала бути створена конфедеративна держава з повною економічною інтеграцією.