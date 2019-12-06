Сполучені Штати запровадили санкції проти російських хакерів [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії, - про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США.
Запустивши комп'ютерний вірус, зломники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків сорока країн світу.
З грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них - і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017 році він працював на спецслужби Федерації.
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