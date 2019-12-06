Ви ще не вирішили, як прикрасити новорічну ялинку?

Якщо ви ще не вирішили, як прикрасити власну ялинку - можна пошукати натхнення в нашому наступному сюжеті. Іванна Ілліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там - майстри створили власноруч.

"Яка іграшка тобі сподобалася тут? - Такая принцесса и такая елочка!", - іграшки, від яких маленька Кіра в захваті - зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, - це крохмаль та вату.

"Перший етап - це ескіз , другий етап - це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю з фольги, іноді - це просто дріт. Потім шар вати прокладається крохмалем і це повинно висохнути. І коли висохне наступний шар - тоді вже можна розфарбовувати і прикрашати різними оздобленнями", - ділиться секретами Тетяна Петренко, художниця.

На Святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей захід не лише мистецький, а й соціальний.

"Цього року проходить вже вдев'яте. Створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родинні, на заходи, на концерти, - аби приділити увагу своїм дітям у цей передноворічний період", - зазначила Олександра Кинали, кураторка виставки.

"Потрясающая выставка. Настолько позитивно, настолько - я просто восхищена. Знаете, я просто окунулась в мир детства. каждая куколка - она неповторима . Вот эти вот игрушки из ваты, и здесь работы - они заставляют сердце трепетать и окунуться в сказку и хочется, чтобы таких выставок было побольше", - вражена Наталія, відвідувачка виставки.

Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва до 28 грудня.