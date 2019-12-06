Різдвяний хенд-мейд: як прикрасити новорічну ялинку [ Редактировать ]
Якщо ви ще не вирішили, як прикрасити власну ялинку - можна пошукати натхнення в нашому наступному сюжеті. Іванна Ілліна побувала на виставці новорічних іграшок, що напередодні відкрилась у столиці. Усі оздоби там - майстри створили власноруч.
"Яка іграшка тобі сподобалася тут? - Такая принцесса и такая елочка!", - іграшки, від яких маленька Кіра в захваті - зроблені з вати. Їх на виставці презентувала художниця. Пані Тетяна виготовляє такі прикраси вже понад 8 років. Усе, що для цього використовує, - це крохмаль та вату.
"Перший етап - це ескіз , другий етап - це ти робиш каркас. Каркас я виготовляю з фольги, іноді - це просто дріт. Потім шар вати прокладається крохмалем і це повинно висохнути. І коли висохне наступний шар - тоді вже можна розфарбовувати і прикрашати різними оздобленнями", - ділиться секретами Тетяна Петренко, художниця.
На Святі новорічної іграшки свої роботи представили понад 40 майстрів. Кажуть, цей захід не лише мистецький, а й соціальний.
"Цього року проходить вже вдев'яте. Створений для того, аби об'єднати сім'ї. Ми хочемо повернути дітям батьків, аби вони приходили разом з дітками на майстер-класи родинні, на заходи, на концерти, - аби приділити увагу своїм дітям у цей передноворічний період", - зазначила Олександра Кинали, кураторка виставки.
"Потрясающая выставка. Настолько позитивно, настолько - я просто восхищена. Знаете, я просто окунулась в мир детства. каждая куколка - она неповторима . Вот эти вот игрушки из ваты, и здесь работы - они заставляют сердце трепетать и окунуться в сказку и хочется, чтобы таких выставок было побольше", - вражена Наталія, відвідувачка виставки.
Насолодитися розмаїттям новорічних іграшок можна в столичному Центрі української культури та мистецтва до 28 грудня.
по теме
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
У музеї Чарльза Діккенса показали першу в світі друковану різдвяну листівку
Розробив дизайн Генрі Коул ,він товаришував із Діккенсом - розфарбовували такі листівки вручну
Перенос Рождества в Украине: принято окончательное решение
Глава ПЦУ Епифаний заявил, что Рождество в Украине не будет переноситься с 7 января на 25 декабря
Рождественский Кураж Базар: кто будет звездным Bad Santa
Уже совсем скоро, 7 и 8 декабря, в Киеве пройдет "Рождественский Кураж Базар"
У Лондоні готуються до відкриття різдвяної казки у "Кью Гарденз"
На головній стежці облаштували тунель з мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї - лазерну проєкцію