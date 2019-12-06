Транзит газа через Украину: Путин выразил надежду на сотрудничество [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса Германии, передает ТАСС.
"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.
Он заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече". А также в России рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского с Путиным.
по теме
У Путина заявили о личной встрече с Зеленским
Помощник Путина заявил о встрече "тет-а-тет" с Зеленским
В Украине назначен уполномоченный президента по волонтерской леятельности
Зеленский назначил уполномоченного по вопросам волонтерской деятельности
Пленарное заседание Рады: Зеленский обратился к депутатам
3 декабря проходит пленарное заседание Верховной Рады Украины
"Кто за Россию, могут уехать": Зеленский обратился к жителям Донбасса
Президент выступил с заявлением о жителях Донбасса
Зеленский объяснил, зачем ему разговаривать с Путиным
Президент выступил с важным заявлением об решении конфликта с Россией