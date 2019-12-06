Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса Германии, передает ТАСС.

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"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые. Но, надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин.

Он заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский будет поднимать вопрос Крыма на "нормандской встрече". А также в России рассказали об ожиданиях от встречи Зеленского с Путиным.