Зеленський та Макрон обговорили зустріч у нормандському форматі [ Редактировать ]
Скоординували позиції. Напередодні зустрічі у нормандському форматі - Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном.
Президенти України та Франції - спілкувались телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу Глави держави не повідомляють.
Тим часом у Москві заявили, що не очікують від паризьких перемовин - якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий "необов'язковий документ", у якому зафіксують спільне розуміння подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар очільника Кремля Пєсков. Він також повідомив про заплановану зустріч "тет-а-тет" Зеленського з Путіним.
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