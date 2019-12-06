Скоординували позиції. Напередодні зустрічі у нормандському форматі - Володимир Зеленський поговорив з Еммануелем Макроном.

Президенти України та Франції - спілкувались телефоном. Жодних деталей бесіди в прес-службі Офісу Глави держави не повідомляють.

Тим часом у Москві заявили, що не очікують від паризьких перемовин - якихось чітких домовленостей. Мовляв, імовірно, підпишуть новий "необов'язковий документ", у якому зафіксують спільне розуміння подальшого врегулювання конфлікту на Донбасі, зазначив прес-секретар очільника Кремля Пєсков. Він також повідомив про заплановану зустріч "тет-а-тет" Зеленського з Путіним.