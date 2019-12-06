Атаки бойовиків зафіксували цієї ночі на авдіївському плацдармі

Російські агресори на сході - "привітали" українських армійців - потужними обстрілами. Атаки бойовиків зафіксували цієї ночі на авдіївському плацдармі.

О першій годині окупанти вдарили по околицях міста із заборонених Мінськом 120-тих мінометів. військові нарахували 23 вибухи, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Пізніше з гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог атакував наші позиції біля Авдіївки з іншого напрямку. Вранці російські найманці також обстрілювали українські "опорники" в районі Миколаївки та Павлополя. У нашому війську без втрат.