Біля Миколаївки та Павлополя противник вів вогонь [ Редактировать ]
Російські агресори на сході - "привітали" українських армійців - потужними обстрілами. Атаки бойовиків зафіксували цієї ночі на авдіївському плацдармі.
О першій годині окупанти вдарили по околицях міста із заборонених Мінськом 120-тих мінометів. військові нарахували 23 вибухи, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.
Пізніше з гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог атакував наші позиції біля Авдіївки з іншого напрямку. Вранці російські найманці також обстрілювали українські "опорники" в районі Миколаївки та Павлополя. У нашому війську без втрат.
по теме
Біля Новолуганського й Широкиного противник вів вогонь із кулеметів
Попередньої доби окупанти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського й Широкиного. Втрат серед наших оборонців немає
Пункт пропуску "Гнутове" закрили через ремонт
Російські найманці й далі атакують позиції українського війська. Попередньої доби окупанти застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського й Широкиного
Доба на Донбасі минула без втрат для української армії
Бойовики активізувались пізно ввечері. Застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети
Біля Авдіївки та Павлополя зафксували обстріли противника
Бойовики активізувались пізно ввечері. Застосовували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети
На Донбасі зафіксували добу без обстрілів
Тим часом у Мар'їнці місцеві жителі вже понад тиждень живуть без світла. Через негоду там досі знеструмлені півсотні приватних будинків