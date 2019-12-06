Україна потрапила в п'ятірку країн, де зафіксували найбільше випадків кору. Приблизно половина нових спалахів недуги трапилися минулоріч у Конго, Ліберії, Мадагаскарі, Сомалі та в Україні.

Такі найостанніші дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Торік від цієї хвороби в світі померло понад 142 тисячі людей. Більшість з них діти до п'яти років. Проти 2017 кількість хворих на кір істотно зросла. Тенденція зберігається донині. Від початку 19 року зареєстровано вже понад 413 тисяч інфікованих.

Однак, за словами медекспертів, це зареєстровані випадки. Тоді, як насправді їх значно більше. В Україні за перші вісім місяців цього року на кір заслабли понад 57 тисяч осіб, а від літа 17 більш як 115 тисяч. 41 людина - померла від ускладнень після хвороби.

"Найбільша кількість смертей припадає на дітей молодшого віку. Адже вони найбільш вразливі до кору та ускладнень після нього. Використання вакцини у світі між двохтисячним і 2018 роками - зросло. З 72% до 86, але на цьому й зупинилося. І за останнє десятиліття - прогресу так і не досягли", - говорить Кейт О'браєн директор Департаменту імунізації і вакцинації ВОЗ.